Силовики: украинцев раздражают заявления ВСУ о якобы российских фейках
Украинцев стали раздражать лживые заявления ВСУ о якобы российских фейках
© AP Photo / Sergei GritsСолдаты ВСУ
© AP Photo / Sergei Grits
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командование ВСУ заявляет, что видео насильственной мобилизации украинцев являются фейками, это вызвало гнев в обществе и негативные комментарии в их адрес, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, такое заявление опубликовало командование сухопутных войск Украины относительно распространившихся в сети видеороликов принудительной мобилизации, неоднократно запечатлевших, как военкомы избивают людей, издеваются над ними и нарушают собственные инструкции.
"Утверждается, что из 218 опубликованных видео только 20 подтверждены. Остальные, по их мнению, сняты на "Мосфильме", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такое заявление вызвало неподдельный гнев в комментариях, и многие украинцы в очередной раз выступили с критикой командования ВСУ, прямо обвинив их во лжи.
"В очередной раз генштаб ВСУ пытается оправдать бесчеловечные методы работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и подобными заявлениями лишь дискредитирует армию. Потом они удивляются, почему в ВСУ идет так мало добровольцев", - сказал представитель силовых структур.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
20 марта, 11:31