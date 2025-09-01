Рейтинг@Mail.ru
Силовики: украинцев раздражают заявления ВСУ о якобы российских фейках - РИА Новости, 01.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 01.09.2025
Силовики: украинцев раздражают заявления ВСУ о якобы российских фейках
Силовики: украинцев раздражают заявления ВСУ о якобы российских фейках - РИА Новости, 01.09.2025
Силовики: украинцев раздражают заявления ВСУ о якобы российских фейках
Командование ВСУ заявляет, что видео насильственной мобилизации украинцев являются фейками, это вызвало гнев в обществе и негативные комментарии в их адрес,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T21:51:00+03:00
2025-09-01T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командование ВСУ заявляет, что видео насильственной мобилизации украинцев являются фейками, это вызвало гнев в обществе и негативные комментарии в их адрес, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, такое заявление опубликовало командование сухопутных войск Украины относительно распространившихся в сети видеороликов принудительной мобилизации, неоднократно запечатлевших, как военкомы избивают людей, издеваются над ними и нарушают собственные инструкции. "Утверждается, что из 218 опубликованных видео только 20 подтверждены. Остальные, по их мнению, сняты на "Мосфильме", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что такое заявление вызвало неподдельный гнев в комментариях, и многие украинцы в очередной раз выступили с критикой командования ВСУ, прямо обвинив их во лжи. "В очередной раз генштаб ВСУ пытается оправдать бесчеловечные методы работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и подобными заявлениями лишь дискредитирует армию. Потом они удивляются, почему в ВСУ идет так мало добровольцев", - сказал представитель силовых структур. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
украина
украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Силовики: украинцев раздражают заявления ВСУ о якобы российских фейках

Украинцев стали раздражать лживые заявления ВСУ о якобы российских фейках

Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Командование ВСУ заявляет, что видео насильственной мобилизации украинцев являются фейками, это вызвало гнев в обществе и негативные комментарии в их адрес, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, такое заявление опубликовало командование сухопутных войск Украины относительно распространившихся в сети видеороликов принудительной мобилизации, неоднократно запечатлевших, как военкомы избивают людей, издеваются над ними и нарушают собственные инструкции.
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске
24 марта, 04:11
ВСУ распространяли в селах под Суджей фейки о голоде в Курске
24 марта, 04:11
"Утверждается, что из 218 опубликованных видео только 20 подтверждены. Остальные, по их мнению, сняты на "Мосфильме", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что такое заявление вызвало неподдельный гнев в комментариях, и многие украинцы в очередной раз выступили с критикой командования ВСУ, прямо обвинив их во лжи.
"В очередной раз генштаб ВСУ пытается оправдать бесчеловечные методы работы ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) и подобными заявлениями лишь дискредитирует армию. Потом они удивляются, почему в ВСУ идет так мало добровольцев", - сказал представитель силовых структур.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
20 марта, 11:31
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
20 марта, 11:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
