В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадал мужчина

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

БЕЛГОРОД, 1 сен – РИА Новости. Мужчина получил баротравму в результате атаки дронов ВСУ на коммерческий объект в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Посёлок Борисовка атакован пятью дронами. В результате атаки на коммерческий объект мужчина получил баротравму. Бригада скорой доставила его в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. По словам Гладкова, также FPV-дрон ударил по многоквартирному дому в Шебекино. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты пожар ликвидировали.

белгородская область

белгород

шебекино

