ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 180 раз
ВСУ за сутки обстреляли и атаковали дронами Белгородскую область около 180 раз
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом в Белгороде, подвергшийся атаке беспилотника ВСУ
Жилой дом в Белгороде, подвергшийся атаке беспилотника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области около 180 раз, медицинская помощь потребовалась пяти мирным жителям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В понедельник в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 31 августа. Атакам подверглись 43 населенных пункта. Было выпущено 68 снарядов и зафиксированы атаки 111 беспилотниками, из них 37 были сбиты и подавлены. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, 15 частных домовладений, три коммерческих объекта, ангар, два склада, два сельхозпредприятия, спецтехника и 28 транспортных средств.
"В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Журавлёвка и Петровка совершены атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты... В Борисовском районе по посёлку Борисовка, сёлам Грузское, Зозули, Новоалександровка и Стригуны произведены атаки 15 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Новоалександровка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе десять населенных пунктов подверглись атакам 26 беспилотников, над Волоконовским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. По словам губернатора, в Грайворонском округе нанесены удары 12 БПЛА, над Корочанским районом подавлены 11 беспилотников. В Ракитянском районе посёлок Пролетарский и село Бобрава атакованы двумя беспилотниками, в детскую областную клиническую больницу обратилась мама с восьмилетним мальчиком, пострадавшим в результате детонации беспилотника 30 августа, уточнил глава региона.
"В Краснояружском районе посёлки Дубино, Красная Яруга, Степное, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Староселье, хутора Вязовской и Красноорловский подверглись 6 обстрелам с применением 50 боеприпасов и атакам 23 БПЛА, один из которых сбит. В посёлке Дубино от удара дрона по работающей в поле спецтехнике пострадал водитель... В Шебекинском муниципальном округе… выпущено 18 снарядов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 18 БПЛА, 16 из которых подавлены. В селе Муром в результате обстрела ранена женщина", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18