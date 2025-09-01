Украинские военные собирают для командования данные о погибших наемниках
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские военные отчитываются перед командованием о погибших иностранных наемниках, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Украинские военные собирают данные о погибших наемниках в рядах ВСУ для отчета перед своим командованием. Доказательством этому служит обнаруженная видеозапись у ликвидированного украинского боевика, которая предназначалась для отчета", - говорится в сообщении.
Из кадров, изъятых из телефона погибшего украинского военного, которые оказались в распоряжении РИА Новости, следует, что солдат ВСУ снимает тело погибшего колумбийского наемника.
"Видеоотчет о потерях третьей роты Зеленого Поля. Это Иско (имя ликвидированного наемника - ред.). Иско 200 (погиб - ред.). Ориентировочное время смерти - 08.30 утра, дата 10 июня 2025 года", - сказал украинский военный на изъятой видеозаписи.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военнослужащие продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на украинскую территорию своих кадровых военных под видом наемников.