СК завел дело на боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 01.09.2025
СК завел дело на боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Евгения Мартыненко, который в июне вторгся в Курскую область и препятствовал перемещению мирных жителей, сообщает СК России. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВФУ (войсковая часть - А-5002) Евгения Мартыненко. Мартыненко подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 4 июня Мартыненко, вооруженный автоматом АКСМ-74 и четырьмя гранатами, совместно с украинскими военными вторгся на территорию РФ. СК отмечает, что, находясь у поселка Теткино Курской области, Мартыненко для дестабилизации деятельности органов власти и удержания под вооруженным контролем населенного пункта занял в лесополосе наблюдательно-огневую позицию, с которой применял оружие по жилым домам и препятствовал перемещению местного населения. Ведомство подчеркивает, что в ходе боевых действий его задержали российские военные и передали следствию. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного Мартыненко преступления, а также соучастников, добавляет СК.
Сотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Евгения Мартыненко, который в июне вторгся в Курскую область и препятствовал перемещению мирных жителей, сообщает СК России.
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВФУ (войсковая часть - А-5002) Евгения Мартыненко. Мартыненко подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 4 июня Мартыненко, вооруженный автоматом АКСМ-74 и четырьмя гранатами, совместно с украинскими военными вторгся на территорию РФ. СК отмечает, что, находясь у поселка Теткино Курской области, Мартыненко для дестабилизации деятельности органов власти и удержания под вооруженным контролем населенного пункта занял в лесополосе наблюдательно-огневую позицию, с которой применял оружие по жилым домам и препятствовал перемещению местного населения.
Ведомство подчеркивает, что в ходе боевых действий его задержали российские военные и передали следствию. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного Мартыненко преступления, а также соучастников, добавляет СК.
