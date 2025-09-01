https://ria.ru/20250901/vsu--2038895396.html

СК завел дело на боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

СК завел дело на боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

2025-09-01T16:37:00+03:00

2025-09-01T16:37:00+03:00

2025-09-01T16:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981200679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5e066b4bd5978f29857c8f3a1b63abb.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следователи возбудили дело против украинского солдата Евгения Мартыненко, который в июне вторгся в Курскую область и препятствовал перемещению мирных жителей, сообщает СК России. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении солдата 158-й отдельной механизированной бригады ВФУ (войсковая часть - А-5002) Евгения Мартыненко. Мартыненко подозревается в совершении террористического акта в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. По данным следствия, 4 июня Мартыненко, вооруженный автоматом АКСМ-74 и четырьмя гранатами, совместно с украинскими военными вторгся на территорию РФ. СК отмечает, что, находясь у поселка Теткино Курской области, Мартыненко для дестабилизации деятельности органов власти и удержания под вооруженным контролем населенного пункта занял в лесополосе наблюдательно-огневую позицию, с которой применял оружие по жилым домам и препятствовал перемещению местного населения. Ведомство подчеркивает, что в ходе боевых действий его задержали российские военные и передали следствию. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного Мартыненко преступления, а также соучастников, добавляет СК.

2025

Новости

