ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки

2025-09-01T12:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 170 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину противника в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пазено, Северск, Константиновка, Федоровка, Марково, Николаевка, Миньковка, Васюковка, Иванополье и Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия, а также склад материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.

