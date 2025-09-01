https://ria.ru/20250901/vsu--2038823845.html
ВСУ потеряли более 170 военных в зоне действий "Юга" за сутки
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили свыше 170 военнослужащих ВСУ и боевую бронированную машину противника в Донецкой Народной Республике, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Пазено, Северск, Константиновка, Федоровка, Марково, Николаевка, Миньковка, Васюковка, Иванополье и Переездное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия, а также склад материальных средств и склад горюче-смазочных материалов.
