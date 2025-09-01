https://ria.ru/20250901/vsu--2038823478.html
ВСУ потеряли более 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
Киев за сутки потерял более 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и полка сил специальных операций в районах населенных пунктов Павловка, Великая Березка, Алексеевка, Ястребиное, Юнаковка и Пролетарское Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленое и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке оборонного ведомства."Противник потерял свыше 150 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
