Премьер Индии оценил встречу с Путиным
2025-09-01T10:46:00+03:00
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в в китайском Тяньцзине."Провёл отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру", - написал Моди в соцсети X.Он отметил, что в ходе беседы обменялся мнениями "о региональных и глобальных процессах, включая мирное урегулирование конфликта на Украине"."Наше особое привилегированное стратегическое партнёрство остаётся важнейшей опорой региональной и глобальной стабильности", - добавил Моди.
