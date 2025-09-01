Рейтинг@Mail.ru
МИД Индии раскрыл подробности встречи Путина и Моди - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 01.09.2025 (обновлено: 10:58 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038794590.html
МИД Индии раскрыл подробности встречи Путина и Моди
МИД Индии раскрыл подробности встречи Путина и Моди - РИА Новости, 01.09.2025
МИД Индии раскрыл подробности встречи Путина и Моди
Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T10:41:00+03:00
2025-09-01T10:58:00+03:00
в мире
мид индии
саммит шос в китае в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038787594_0:248:2974:1920_1920x0_80_0_0_b6a2ebe6a07d9842619e5b36a0c886ba.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области сотрудничества стран в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, сообщил МИД Индии.Встреча Моди и Путина прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине."Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", - отмечается в заявлении.Моди и Путин также "подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами"."Премьер-министр передал президенту Путину, что он с нетерпением ожидает возможности принять его в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", - отмечается в сообщении.В ходе встречи лидеры стран также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая последние события, касающиеся Украины."Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, которые были предприняты для урегулирования конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - сообщил МИД Индии.
https://ria.ru/20250831/indiya-1979172193.html
https://ria.ru/20250901/indiya-2038779906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038787594_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_0427e1454b9b317e2502cbff2f8e87dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мид индии, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, МИД Индии, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
МИД Индии раскрыл подробности встречи Путина и Моди

МИД Индии: Путин и Моди выразили удовлетворение ростом сотрудничества двух стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области сотрудничества стран в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, сообщил МИД Индии.
Встреча Моди и Путина прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
Вчера, 19:26
"Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", - отмечается в заявлении.
Моди и Путин также "подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами".
"Премьер-министр передал президенту Путину, что он с нетерпением ожидает возможности принять его в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", - отмечается в сообщении.
В ходе встречи лидеры стран также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая последние события, касающиеся Украины.
"Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, которые были предприняты для урегулирования конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - сообщил МИД Индии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС -2025 - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин рассказал о развитии отношений России и Индии
09:48
 
В миреМИД ИндииСаммит ШОС в Китае в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала