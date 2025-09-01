https://ria.ru/20250901/vstrecha-2038794590.html
МИД Индии раскрыл подробности встречи Путина и Моди
01.09.2025
МИД Индии раскрыл подробности встречи Путина и Моди
Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области...
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен – РИА Новости. Премьер Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей, в том числе в области сотрудничества стран в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, сообщил МИД Индии.Встреча Моди и Путина прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине."Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях", - отмечается в заявлении.Моди и Путин также "подтвердили свою поддержку дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между двумя странами"."Премьер-министр передал президенту Путину, что он с нетерпением ожидает возможности принять его в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", - отмечается в сообщении.В ходе встречи лидеры стран также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая последние события, касающиеся Украины."Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, которые были предприняты для урегулирования конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", - сообщил МИД Индии.
