Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 01.09.2025
Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области
Крупные склады десантно-штурмовой бригады ВСУ попали под удар на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупные склады десантно-штурмовой бригады ВСУ попали под удар на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ", - сказал собеседник агентства.
сумская область
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупные склады десантно-штурмовой бригады ВСУ попали под удар на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ", - сказал собеседник агентства.
