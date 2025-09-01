https://ria.ru/20250901/vs-2038754954.html
Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области
Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 01.09.2025
Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области
Крупные склады десантно-штурмовой бригады ВСУ попали под удар на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T06:46:00+03:00
2025-09-01T06:46:00+03:00
2025-09-01T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупные склады десантно-штурмовой бригады ВСУ попали под удар на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили склады десантно-штурмовой бригады ВСУ в Сумской области