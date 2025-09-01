https://ria.ru/20250901/vs-2038754954.html

Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области

Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области

Силовики сообщили о уничтожении складов бригады ВСУ в Сумской области

Крупные склады десантно-штурмовой бригады ВСУ попали под удар на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Крупные склады десантно-штурмовой бригады ВСУ попали под удар на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Точным ракетным ударом поражен район сосредоточения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхняя Сыроватка Сумской области. Уничтожены крупные склады обеспечения и ГСМ", - сказал собеседник агентства.

сумская область

