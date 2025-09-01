https://ria.ru/20250901/voronezh-2038918243.html
Над Воронежской областью уничтожили три беспилотника
Над Воронежской областью уничтожили три беспилотника - РИА Новости, 01.09.2025
Над Воронежской областью уничтожили три беспилотника
Российские средства ПВО с 16.50 мск до 17.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО с 16.50 мск до 17.40 мск уничтожили три украинских беспилотника над Воронежской областью, сообщило Минобороны России.В понедельник в регионе объявили опасность атаки БПЛА."Первого сентября в период с 16.50 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении министерства.
Над Воронежской областью уничтожили три беспилотника
