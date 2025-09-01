https://ria.ru/20250901/vorobev-2038831801.html

Воробьев поучаствовал в линейке в подмосковном Технолицее имени Долгих

Воробьев поучаствовал в линейке в подмосковном Технолицее имени Долгих - РИА Новости, 01.09.2025

Воробьев поучаствовал в линейке в подмосковном Технолицее имени Долгих

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников и учителей Технолицея им. В. И. Долгих в муниципальном округе Истра, глава... РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с Днем знаний школьников и учителей Технолицея им. В. И. Долгих в муниципальном округе Истра, глава региона посетил торжественную линейку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Сегодня образовательное учреждение принимает 1083 ученика. Лицеистами станут 72 первоклассника, а 28 ребят пойдут в выпускной класс. "Первое сентября – всегда торжественный, волнительный день. В Московской области 1 110 000 детей идут в школу, 103 тысяч первоклашек. Хочу, прежде всего, Екатерина Петровна (директор Технолицея – ред.), поблагодарить вас, а также в вашем лице всех наших дорогих преподавателей", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Также глава региона отметил и родителей учеников. Воробьев подчеркнул, как они радуются за детей, волнуются за них и желают каждому, чтобы все получилось. "Самые смелые мечты, самые большие высоты, которые вы хотите взять, пусть покоряются. Мы будем с вами, мы в вас верим, любим вас, только вперед!" – сказал он. Технолицей имени В. И. Долгих – один из трех образовательных кластеров Подмосковья с технологическим, естественно-научным и социально-экономическим профилями обучения. В числе партнеров – МГТУ имени Н.Э. Баумана, МФТИ, НИУ ВШЭ, МИСиС. В учреждении обучается 829 школьников и 254 дошколят. Среди них дети не только из Подмосковья, но и других регионов: Нижегородской, Волгоградской, Архангельской и других областей. Образовательный процесс будут вести 122 педагога из 14 стран и 39 регионов России. Преподаватели – выпускники МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, РЭУ имени Г.В. Плеханова. В Технолицее организована билингвальная образовательная среда - обучение проходит на русском и английском языках, также дети изучают китайский. Ребятам преподают программирование, робототехнику, вычислительные системы, киберспорт, экономику, менеджмент, информационную безопасность и законодательную базу по ней. Отдельное внимание уделяется технологиям беспилотных летательных аппаратов, геймификации и прототипированию. Также в мае этого года на базе образовательного кластера создали Региональный математический центр "ВЕКТОР". В рамках его работы сегодня в области открывается свыше 2 тысяч математических классов в более чем 720 школах, где ребята будут углубленно изучать предмет под руководством опытных учителей, прошедших сертификацию. Также предусмотрены кружки, фестивали, математические игры для учеников и методическая поддержка для педагогов – специальный клуб в очном и онлайн форматах, курсы и семинары. "В Подмосковье мы стараемся в каждой школе давать лучшее образование. У нас прекрасные учителя, уверен, что и дальше образование в регионе продолжит успешно развиваться. Каждый ребенок будет готов к вызовам этого непредсказуемого, сложного, технологичного 21 века", – сказал Воробьев. Глава региона отметил востребованность технического образования. "По программе президента мы большое внимание уделяем математическому уклону, всему, что связано с инженерной мыслью. Технолицей - флагманская школа по направлению робототехники, инженерных специальностей. Я очень надеюсь, что ребята станут выпускниками лучших технических вузов и внедрят свои самые смелые изобретения", – заявил губернатор Подмосковья. К началу учебного года в Технолицее открыли два кампуса для проживания учеников. В них заселились 18 детей из десяти регионов РФ. 13 из них являются призерами и победителями этапов Всероссийской олимпиады школьников. Новые трехэтажные кампусы рассчитаны на 208 мест. На площади в 3 тысячи квадратных метров располагаются удобные двух- и четырехместные номера, тихие зоны для занятий, а также для общения и отдыха. 8 сентября в кампусах пройдет смена по информатике центра "Взлет". В прошлом году 1 сентября открыли кампус для преподавателей. В нем обустроили 37 номеров, где в настоящий момент проживают 56 педагогов. Кластер открылся в 2023 году. В его состав входит школа и детский сад (на 960 и 320 мест), стадион с подогревом поля и трибунами (на 500 зрителей), кампусы для проживания учащихся (на 96 и 112 мест) и преподавателей (на 56 мест).

