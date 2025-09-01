https://ria.ru/20250901/vino-2038874357.html

На ВЭФ представят лучшие крымские вина

На ВЭФ представят лучшие крымские вина - РИА Новости, 01.09.2025

На ВЭФ представят лучшие крымские вина

Знаковые крымские винодельни поделятся успехами на тематической площадке "ВиноГрад" X Восточного экономического форума во Владивостоке

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Знаковые крымские винодельни поделятся успехами на тематической площадке "ВиноГрад" X Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Экспозиция площадки в очередной раз станет центром притяжения для всех участников ВЭФ-2025, интересующихся российским виноделием. В этом году "ВиноГрад" предоставит возможность познакомиться с продукцией хозяйств, являющихся лидерами в своих регионах", — говорится в сообщении фонда. Продукцию представят компании "Массандра", "Новый свет", "Инкерман", "Золотая Балка" и Alma Valley. На площадке также обсудят проведение винодельческого форума, который пройдет в ноябре.Десятый Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает гнеральным информационным партнером форума.

республика крым

владивосток

россия

2025

Новости

