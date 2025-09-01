https://ria.ru/20250901/venesuela-2038947839.html

Мадуро рассказал, на каких условиях Венесуэла согласится на диалог с США

Мадуро рассказал, на каких условиях Венесуэла согласится на диалог с США - РИА Новости, 01.09.2025

Мадуро рассказал, на каких условиях Венесуэла согласится на диалог с США

Венесуэла готова к диалогу с США, но только на основе уважения, а не угроз и давления, заявил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T20:49:00+03:00

2025-09-01T20:49:00+03:00

2025-09-01T20:49:00+03:00

в мире

венесуэла

сша

южная америка

дональд трамп

николас мадуро

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Венесуэла готова к диалогу с США, но только на основе уважения, а не угроз и давления, заявил президент страны Николас Мадуро. "Господин президент Трамп, вам нужно быть осторожнее. Потому что (госсекретарь - ред.) Марко Рубио хочет испачкать ваши руки в крови, в крови южноамериканцев, карибской, венесуэльской. Они хотят, чтобы ваша фамилия, Трамп, была навеки запятнана кровью. Резней против народа Венесуэлы, ужасной войной против Южной Америки и стран Карибского бассейна, потому что это будет полномасштабная война на всем континенте. Они хотят обагрить кровью руки Дональда Трампа", - сказал президент. "Но он умный человек, да, он будет знать, что делать. Надеюсь, что те каналы связи, которые у нас есть, будут восстановлены. Если это будет так, то мы только "за". При уважении всё возможно. Если будут угрозы и максимальное давление, с нашей стороны будет максимальная готовность и максимальное неповиновение. Мы чемпионы мира по неповиновению перед империализмом и колониализмом", - сказал он входе пресс-конференции в понедельник. Генпрокурор США Пэм Бонди 8 августа сообщила о награде в размере 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать венесуэльского президента. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа отметила, что лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона. Ранее Мадуро выразил намерение задействовать силы боливарианской милиции - это около 4,5 миллиона ополченцев по всей стране, - чтобы не допустить вмешательства "империи" в дела Венесуэлы. Глава государства назвал масштабный призыв в ряды милиции частью национального плана защиты суверенитета и мира, который предполагает укрепление сил территориальной обороны и противодействие внешним угрозам. Призыв ополченцев и резервистов, по его словам, проводится в ответ на агрессивную риторику США. На этом фоне союзники Венесуэлы - Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса - подтвердили поддержку республики и призвали уважать международное право и территориальную целостность государств региона.

https://ria.ru/20250831/venesuela-2038624095.html

https://ria.ru/20250830/venesuela-2038444152.html

венесуэла

сша

южная америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, сша, южная америка, дональд трамп, николас мадуро, марко рубио