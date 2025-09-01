Рейтинг@Mail.ru
На ВЭФ-2025 обсудят проекты в МТОР - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:29 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/vef-2038752609.html
На ВЭФ-2025 обсудят проекты в МТОР
На ВЭФ-2025 обсудят проекты в МТОР - РИА Новости, 01.09.2025
На ВЭФ-2025 обсудят проекты в МТОР
Обсуждение с иностранными инвесторами проектов в международных территориях опережающего развития (МТОР) станет одним из ключевых вопросов деловой повестки... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T06:29:00+03:00
2025-09-01T06:29:00+03:00
экономика
россия
дальний восток
владивосток
алексей чекунков
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/41/1501004161_0:36:3513:2012_1920x0_80_0_0_65f3ffeb996993839fc1fc7ad9e26a43.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Обсуждение с иностранными инвесторами проектов в международных территориях опережающего развития (МТОР) станет одним из ключевых вопросов деловой повестки Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Обсуждение новых совместных проектов в МТОР станет одним из ключевых вопросов деловой повестки предстоящего форума. Как и тема технологического развития Дальнего Востока в целом", - сказал Чекунков. Он отметил, что инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий, – предмет постоянного внимания правительства России, а сейчас еще и важный фактор победы в специальной военной операции. По его словам, на Дальнем Востоке сконцентрировано максимальное количество мер поддержки для развития инновационной экономики и инвестиционных проектов. "С использованием механизмов государственной поддержки - территорий опережающего развития, Свободного порта, Арктической зоны РФ, льготного финансирования ВЭБ.РФ - реализуется около 2,9 тысячи инвестиционных проектов, в которые инвестируется более 10,6 триллиона рублей. Уже вложено 5,4 триллиона рублей, запущена почти тысяча новых предприятий. В том числе, высокотехнологичных производств в таких сферах, как горнодобыча, нефте- и газохимия, судостроение, агропром и другие. С использованием мер господдержки реализуются проекты по строительству ЦОДов, разработки программного обеспечения и проекты искусственного интеллекта", - перечислил министр. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250901/vef-2038749534.html
https://ria.ru/20250830/vef-2038470756.html
россия
дальний восток
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150100/41/1501004161_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_9f313b3ca5b3b30b46e2c4f135b8b6aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, дальний восток, владивосток, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Алексей Чекунков, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ)
На ВЭФ-2025 обсудят проекты в МТОР

Обсуждение проектов в МТОР с зарубежными инвесторами вошло в повестку ВЭФ-2025

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Обсуждение с иностранными инвесторами проектов в международных территориях опережающего развития (МТОР) станет одним из ключевых вопросов деловой повестки Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщил в интервью РИА Новости в преддверии форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Обсуждение новых совместных проектов в МТОР станет одним из ключевых вопросов деловой повестки предстоящего форума. Как и тема технологического развития Дальнего Востока в целом", - сказал Чекунков.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Участники ВЭФ проходят аккредитацию в аэропорту Владивостока
06:03
Он отметил, что инновации, технологический суверенитет и конкурентоспособность в мире, все более зависимом от технологий, – предмет постоянного внимания правительства России, а сейчас еще и важный фактор победы в специальной военной операции. По его словам, на Дальнем Востоке сконцентрировано максимальное количество мер поддержки для развития инновационной экономики и инвестиционных проектов.
"С использованием механизмов государственной поддержки - территорий опережающего развития, Свободного порта, Арктической зоны РФ, льготного финансирования ВЭБ.РФ - реализуется около 2,9 тысячи инвестиционных проектов, в которые инвестируется более 10,6 триллиона рублей. Уже вложено 5,4 триллиона рублей, запущена почти тысяча новых предприятий. В том числе, высокотехнологичных производств в таких сферах, как горнодобыча, нефте- и газохимия, судостроение, агропром и другие. С использованием мер господдержки реализуются проекты по строительству ЦОДов, разработки программного обеспечения и проекты искусственного интеллекта", - перечислил министр.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Символика ВЭФ в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ
30 августа, 10:15
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокАлексей ЧекунковДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала