Начал работу сайт с прогнозами погоды для участников юбилейного ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Примгидромет запустил работу сайта с прогнозами погоды для участников юбилейного Восточного экономического форума. Сайт открылся по адресу forumvostok.primgidromet.ru. Там можно посмотреть актуальную погоду и прогноз для острова Русского, где пройдут мероприятия форума, а также для центра Владивостока, Артема, где расположен аэропорт Владивостока, и пролива Босфор Восточный. Кроме того, на сайте размещена карта, где можно узнать давление, температуру воздуха и скорость ветра в отдельных точках города. Также на сайте опубликованы информация о состоянии морских акваторий и экологический прогноз. Указано, что в ближайшие сутки во Владивостоке неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе не ожидается. Прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздушного бассейна. Ранее пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщала РИА Новости, что в дни проведения Восточного экономического форума осадков во Владивостоке не ожидается. Глава Примгидромета Борис Кубай отмечал, что дни будут по-летнему теплые. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

