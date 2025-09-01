Рейтинг@Mail.ru
Начал работу сайт с прогнозами погоды для участников юбилейного ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/vef-2038743334.html
Начал работу сайт с прогнозами погоды для участников юбилейного ВЭФ
Начал работу сайт с прогнозами погоды для участников юбилейного ВЭФ - РИА Новости, 01.09.2025
Начал работу сайт с прогнозами погоды для участников юбилейного ВЭФ
Примгидромет запустил работу сайта с прогнозами погоды для участников юбилейного Восточного экономического форума. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T04:48:00+03:00
2025-09-01T04:48:00+03:00
владивосток
русский (остров)
артем
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055060_0:377:2969:2047_1920x0_80_0_0_7b51827ef63a35bd284e2ea499c5907c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Примгидромет запустил работу сайта с прогнозами погоды для участников юбилейного Восточного экономического форума. Сайт открылся по адресу forumvostok.primgidromet.ru. Там можно посмотреть актуальную погоду и прогноз для острова Русского, где пройдут мероприятия форума, а также для центра Владивостока, Артема, где расположен аэропорт Владивостока, и пролива Босфор Восточный. Кроме того, на сайте размещена карта, где можно узнать давление, температуру воздуха и скорость ветра в отдельных точках города. Также на сайте опубликованы информация о состоянии морских акваторий и экологический прогноз. Указано, что в ближайшие сутки во Владивостоке неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе не ожидается. Прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздушного бассейна. Ранее пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщала РИА Новости, что в дни проведения Восточного экономического форума осадков во Владивостоке не ожидается. Глава Примгидромета Борис Кубай отмечал, что дни будут по-летнему теплые. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250830/vef-2038470756.html
https://ria.ru/20250829/vef-2038369286.html
владивосток
русский (остров)
артем
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896055060_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_ba8ba179f01ad5fa9bfc890b7bf7997a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, русский (остров), артем, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), общество
Владивосток, Русский (остров), Артем, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Общество
Начал работу сайт с прогнозами погоды для участников юбилейного ВЭФ

Примгидромет запустил сайт с прогнозами погоды для участников ВЭФ

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭмблема Восточного экономического форума во Владивостоке
Эмблема Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Эмблема Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Примгидромет запустил работу сайта с прогнозами погоды для участников юбилейного Восточного экономического форума.
Сайт открылся по адресу forumvostok.primgidromet.ru. Там можно посмотреть актуальную погоду и прогноз для острова Русского, где пройдут мероприятия форума, а также для центра Владивостока, Артема, где расположен аэропорт Владивостока, и пролива Босфор Восточный. Кроме того, на сайте размещена карта, где можно узнать давление, температуру воздуха и скорость ветра в отдельных точках города.
Символика ВЭФ в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Советник президента рассказал об основных темах ВЭФ
30 августа, 10:15
Также на сайте опубликованы информация о состоянии морских акваторий и экологический прогноз. Указано, что в ближайшие сутки во Владивостоке неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе не ожидается. Прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздушного бассейна.
Ранее пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе сообщала РИА Новости, что в дни проведения Восточного экономического форума осадков во Владивостоке не ожидается. Глава Примгидромета Борис Кубай отмечал, что дни будут по-летнему теплые.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Павильон Минвостокразвития России и корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Развивая Дальний на территории кампуса ДВФУ на острове Русский - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
На ВЭФ приедут представители более 70 стран
29 августа, 17:10
 
ВладивостокРусский (остров)АртемДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала