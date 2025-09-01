https://ria.ru/20250901/vef-2038686731.html

От Китая до острова Русский: геополитика Восточного экономического форума

От Китая до острова Русский: геополитика Восточного экономического форума - РИА Новости, 01.09.2025

От Китая до острова Русский: геополитика Восточного экономического форума

На наступившей неделе, 3-6 сентября, во Владивостоке состоится юбилейный, X Восточный экономический форум (ВЭФ).

На наступившей неделе, 3-6 сентября, во Владивостоке состоится юбилейный, X Восточный экономический форум (ВЭФ). В чем-то он, как в свое время ШОС, созданная изначально для разрешения пограничных вопросов в связи с распадом СССР, являет собой знаменитое чеховское ружье, которое рано или поздно должно выстрелить по законам жанра. То же и в политике, где ВЭФ превращается в еще один механизм создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе альтернативной архитектуры, реализующей смещение центра глобального экономического роста с Запада на Восток. Точнее, возвращение региону Восточной Азии роли драйвера мировой экономики, которую он уступил Западу вследствие Промышленной революции середины XIX века, что сопровождалось европейским колониализмом. Каков же этот по-чеховски заряженный геополитический контекст, который, как известно, определяет все?Запад не мог не заметить этого тектонического сдвига, которому способствовал глобализацией, признанной консервативной элитой США "ошибкой" еще десять лет назад, то есть с первым приходом Д. Трампа в Белый дом. Тогда ему пришлось иметь дело с "поворотом к Азии" Б. Обамы, который означал переключение внимания Вашингтона на Восточную Азию. США вошли в Восточноазиатские саммиты и предложили Транстихоокеанское партнерство, на котором поставил крест Трамп. По сути, Обама продвигал сравнительно мягкий вариант создания региональной архитектуры под американским контролем.Тогда исходили из того, что Ближний Восток сам, без особого "стратегического присмотра" со стороны Америки, разберется со своими проблемами, в том числе в случае успеха "арабской весны". Но все пошло не так, включая Сирию, где джихадистская агрессия поначалу дала сбой благодаря российской поддержке Дамаска.Европа тоже должна была быть в большей мере предоставлена самой себе. Но и тут у Запада произошла осечка: возвращение Крыма в состав России, создание ДНР и ЛНР. Отсюда резкая, на грани истерики реакция на эти следствия госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Дал предсказуемый сбой и второй раунд украинского кризиса, разыгранный следующей демократической администрацией Дж. Байдена. На этот раз западные столицы нарвались на СВО. В равной мере логично и то, что Обама в декабре 2016 года пошел на обострение отношений с Россией (выдворение дипломатов и захват нашей дипсобственности), и стремление Трампа перевернуть страницу давно проигранной Западом прокси-войны с Россией.Геополитические инстинкты тянут Америку на Восток, но, что называется, грехи не пускают, будь то Ближний Восток, где она долгое время шла на поводу у радикальных кругов Израиля, но так и не реализовала двугосударственное решение Палестинской проблемы, или Европа, где попытались в очередной раз осуществить "окончательное решение" русского вопроса. Но время не только лечит, но и необратимо меняет геополитический ландшафт в той же Евразии. Президент В. Путин как-то заметил, что со сдерживанием Китая американцы опоздали на 15 лет. Сюжет с редкоземами убедительно это показал: Пекин был готов к тарифному давлению Вашингтона. Как, впрочем, и Россия — к санкционному давлению Запада в связи с СВО.Крайне незрелая, я бы сказал, катастрофическая попытка обложить высокими тарифами вроде как беззащитную Индию обернулась бумерангом и на этом направлении. Не будет преувеличением сказать: были слиты в канаву два, а то и три десятилетия культивирования тесных отношений с Нью-Дели, включая его вовлечение в Четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, искусственно выделенном из АТР для целей антикитайской политики. Судя по сообщениям СМИ, в последние недели Трампу четырежды не удавалось дозвониться до премьер-министра Нарендры Моди, который, как ожидается, проведет трехсторонний диалог с лидерами России и Китая "на полях" саммита ШОС в Тяньцзине 3 сентября. То есть этот формат РИК, прежде осуществлявшийся в кругу министров иностранных дел, выйдет на уровень первых лиц.События в Китае предваряют ВЭФ во Владивостоке, придавая ему — вполне объективно — внятное геополитическое измерение. Участники из более 70 стран и территорий, планируется свыше 100 деловых мероприятий. Как никогда прежде, решения, принимаемые на форуме, будут иметь долгосрочный, стратегический эффект. Совместные проекты и доверительный диалог определят будущие векторы экономического роста, цифровой трансформации и устойчивого развития, технологического и иного суверенитета для всего макрорегиона. Там консолидируются усилия государств и бизнеса для формирования прорывных инициатив, определяющих контуры мировой экономики на годы вперед. Очевидно, что именно Дальним Востоком и Сибирью Россия врастает в АТР, а это значит, что там будут определяться инструменты развития этих российских территорий с вовлечением дружественных региональных государств.На что пойдет Трамп в условиях этого геополитического шпагата? Можно только гадать. Но напрашивается безусловный императив выхода, если закрыть его не удастся, из украинского конфликта (благо это только повышает рейтинг Трампа в стране). Тогда будет легче при желании помириться с Индией, так как отпадет смысл тарифных санкций в связи с закупками российской нефти (вопрос санкций вообще встанет иначе в этой новой ситуации). Хотя понятно, что такие вещи просто так не проходят и оставят не только осадок.Остается Китай. Но и тут можно разыграть слабую позицию, что, опять же, потребует содействия российской стороны. Ясно, что двусторонний процесс контроля над вооружениями исчерпал себя (конечно, годится как "дежурное блюдо"). Трамп еще в 2019 году вышел из Договора 1987 года о ракетах средней и меньшей дальности и даже не собирался продлевать ДСНВ-3 (на это пошел Байден). На днях Трамп пробросил, что было бы неплохо договориться о сокращении стратегических вооружений в трехстороннем формате с участием Китая. Идея денуклеаризации плодотворна сама по себе, хотя неизбежно ее реализация будет поэтапной: для этого нужны не только хорошие отношения с Москвой и Пекином, которые еще предстоит наладить, а восстановление подорванного элементарного доверия и отказ от стратегий сдерживания, унаследованных из прошлой эпохи, которые не решают никаких позитивных задач и попросту контрпродуктивны.Для начала потребуется готовность признать принцип равноправия и принять общие для трех сторон потолки, то есть не дожидаться, пока Китай выйдет на нынешний уровень партнеров (предположительно, к 2030 году), а согласиться с продолжением наращивания им своих вооружений до нового согласованного лимита. Сам процесс обещает быть фактором обеспечения предсказуемости и стратегической стабильности, тем более что будет немало вопросов по части совместимости (для целей зачета) соответствующих национальных арсеналов и их соотношения с проблематикой ПРО.Но все это в перспективе, и следует подождать решения Трампа, который любит задавать интригу и для которого, видимо, нет других путей оказаться в компании лидеров России и Китая. Вашингтону предстоит решить, что он может дать партнерам в ответ на готовность пойти ему навстречу. Американцы окажутся не в союзнической "овчарне", а в кругу тех самых "сильных суверенных государств", о которых не перестает вещать Трамп и вне отношений с которыми Америка не сможет реализовать себя, развиваться нормально, без внешнеполитических потрясений. Хватает и внутренних, включая перспективу обвала фондовых рынков, которые достигли беспрецедентного уровня капитализации: по свидетельству экспертов, включая К. Рогоффа (в статье "Грядущий крах Америки" в последнем номере журнала Foreign Affairs), никогда в истории финансовые пузыри не поддерживались столь масштабным денежным стимулированием и не сопровождались столь долгим периодом отсутствия коррекции.По крайней мере, американская мудрость гласит: если не можешь уничтожить оппонента, то договорись с ним. Тотальная война — а на Украине с нами ведется именно она — не в духе предпринимательской этики. На два фронта Америка тем более ее не потянет. Таков исход того, что начиналось как "поворот к Азии". К тому же Запад вынудил и нас самих основательно развернуться на Восток, за что ему надо сказать спасибо. И если там будет возможным положить "начало новой дружбе", причем отнюдь не эксклюзивной, то тем лучше.

аналитика, россия, азия, сша, восточный экономический форум (вэф), риа новости аналитика