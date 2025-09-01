https://ria.ru/20250901/valyuta-2038594735.html
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Купить валюту по более выгодному курсу можно, если совершать сделку большим траншем, рассказала агентству “Прайм” экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.По ее словам, самый безопасный способ — купить валюту через банк, где прозрачные условия и обязательно выдают чек.“Иногда можно немного выиграть на курсе, например, при крупных суммах выгоднее менять всё сразу, а не дробить сделки. Многие банки предлагают скидку на крупные операции. Премиальные клиенты могут запросить индивидуальный курс через своего менеджера”, — добавила Гогаладзе.Однако слишком выгодные условия всегда сулят риск - от старых банкнот до скрытых комиссий, мошенничества или подделки. Поэтому очень хороший курс должен насторожить, а не обрадовать, заключила она.
