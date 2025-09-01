Рейтинг@Mail.ru
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу - РИА Новости, 01.09.2025
02:15 01.09.2025
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу - РИА Новости, 01.09.2025
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу
Купить валюту по более выгодному курсу можно, если совершать сделку большим траншем, рассказала агентству “Прайм” экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T02:15:00+03:00
2025-09-01T02:15:00+03:00
экономика
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
доллар
рубль
ольга гогаладзе
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Купить валюту по более выгодному курсу можно, если совершать сделку большим траншем, рассказала агентству "Прайм" экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.По ее словам, самый безопасный способ — купить валюту через банк, где прозрачные условия и обязательно выдают чек."Иногда можно немного выиграть на курсе, например, при крупных суммах выгоднее менять всё сразу, а не дробить сделки. Многие банки предлагают скидку на крупные операции. Премиальные клиенты могут запросить индивидуальный курс через своего менеджера", — добавила Гогаладзе.Однако слишком выгодные условия всегда сулят риск - от старых банкнот до скрытых комиссий, мошенничества или подделки. Поэтому очень хороший курс должен насторожить, а не обрадовать, заключила она.
экономика, россия, ситуация с курсами валют и ценами на нефть, доллар, рубль, ольга гогаладзе
Экономика, Россия, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Доллар, Рубль, Ольга Гогаладзе
Экономист назвала способ купить валюту по лучшему курсу

Экономист Гогаладзе заявила о выгоде при покупке валюты большим траншем

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Купить валюту по более выгодному курсу можно, если совершать сделку большим траншем, рассказала агентству “Прайм” экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
По ее словам, самый безопасный способ — купить валюту через банк, где прозрачные условия и обязательно выдают чек.
Курс рубля - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Аналитик раскрыл, как доллар повлияет на рубль в сентябре
30 августа, 03:18
“Иногда можно немного выиграть на курсе, например, при крупных суммах выгоднее менять всё сразу, а не дробить сделки. Многие банки предлагают скидку на крупные операции. Премиальные клиенты могут запросить индивидуальный курс через своего менеджера”, — добавила Гогаладзе.
Однако слишком выгодные условия всегда сулят риск - от старых банкнот до скрытых комиссий, мошенничества или подделки. Поэтому очень хороший курс должен насторожить, а не обрадовать, заключила она.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Эксперт объяснил, почему рубль больше не привязан к геополитике
15 августа, 02:15
 
