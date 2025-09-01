Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС заявили, что глобальный мир возможен при соблюдении устава ООН
09:38 01.09.2025
Страны ШОС заявили, что глобальный мир возможен при соблюдении устава ООН
Члены ШОС заявили, что глобальный мир возможен лишь при соблюдении всеми международного права и Устава ООН. РИА Новости, 01.09.2025
саммит шос в китае в 2025 году
оон
шос
тяньцзинь
в мире
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Члены ШОС заявили, что глобальный мир возможен лишь при соблюдении всеми международного права и Устава ООН. "Подчеркиваем, что прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
тяньцзинь
саммит шос в китае в 2025 году, оон, шос, тяньцзинь, в мире
Саммит ШОС в Китае в 2025 году, ООН, ШОС, Тяньцзинь, В мире
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Члены ШОС заявили, что глобальный мир возможен лишь при соблюдении всеми международного права и Устава ООН.
"Подчеркиваем, что прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС
Путин рассказал о гуманитарных связях стран ШОС
Саммит ШОС в Китае в 2025 годуООНШОСТяньцзиньВ мире
 
 
