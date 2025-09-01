https://ria.ru/20250901/ustav-2038777789.html
Страны ШОС заявили, что глобальный мир возможен при соблюдении устава ООН
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Члены ШОС заявили, что глобальный мир возможен лишь при соблюдении всеми международного права и Устава ООН. "Подчеркиваем, что прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
