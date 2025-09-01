https://ria.ru/20250901/ustav-2038777789.html

Страны ШОС заявили, что глобальный мир возможен при соблюдении устава ООН

Страны ШОС заявили, что глобальный мир возможен при соблюдении устава ООН - РИА Новости, 01.09.2025

Страны ШОС заявили, что глобальный мир возможен при соблюдении устава ООН

Члены ШОС заявили, что глобальный мир возможен лишь при соблюдении всеми международного права и Устава ООН. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T09:38:00+03:00

2025-09-01T09:38:00+03:00

2025-09-01T09:38:00+03:00

саммит шос в китае в 2025 году

оон

шос

тяньцзинь

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038773251_0:87:3222:1899_1920x0_80_0_0_dd0aed6349780308dc1f65a64ae4c665.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Члены ШОС заявили, что глобальный мир возможен лишь при соблюдении всеми международного права и Устава ООН. "Подчеркиваем, что прочный глобальный мир возможен лишь при безусловном соблюдении всеми государствами международного права, целей и принципов Устава ООН", - говорится в заявлении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа - 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

https://ria.ru/20250901/shos-2038766771.html

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит шос в китае в 2025 году, оон, шос, тяньцзинь, в мире