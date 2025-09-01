https://ria.ru/20250901/ustanovka-2038823947.html
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ
Российские войска нанесли удар по кабине управления и пусковой установке ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:19:00+03:00
2025-09-01T12:19:00+03:00
2025-09-01T16:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701449_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_57827e003ad3b5fa53a7d7befa490083.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по кабине управления и пусковой установке ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены <...> кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в релизе.Также бойцы атаковали:За сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам управления и цехам производства украинских дронов, складам боеприпасов и местам временной дислокации ВСУ в 150 районах.
https://ria.ru/20250829/vs-2038381965.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a1aa263f37497969db9aacb631232ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ
ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot