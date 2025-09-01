https://ria.ru/20250901/ustanovka-2038823947.html

Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ

Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025

Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ

Российские войска нанесли удар по кабине управления и пусковой установке ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T12:19:00+03:00

2025-09-01T12:19:00+03:00

2025-09-01T16:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701449_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_57827e003ad3b5fa53a7d7befa490083.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по кабине управления и пусковой установке ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены <...> кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в релизе.Также бойцы атаковали:За сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам управления и цехам производства украинских дронов, складам боеприпасов и местам временной дислокации ВСУ в 150 районах.

https://ria.ru/20250829/vs-2038381965.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины