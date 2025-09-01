Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot ВСУ

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 01.09.2025 (обновлено: 16:56 01.09.2025)
Российские войска нанесли удар по кабине управления и пусковой установке ЗРК Patriot, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по кабине управления и пусковой установке ЗРК Patriot, сообщило Минобороны."Уничтожены &lt;...&gt; кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в релизе.Также бойцы атаковали:За сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам управления и цехам производства украинских дронов, складам боеприпасов и местам временной дислокации ВСУ в 150 районах.
россия
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по кабине управления и пусковой установке ЗРК Patriot, сообщило Минобороны.
"Уничтожены <...> кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — говорится в релизе.
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
29 августа, 17:43
Также бойцы атаковали:
  • пусковую установку РСЗО HIMARS;
  • многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65.
За сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по пунктам управления и цехам производства украинских дронов, складам боеприпасов и местам временной дислокации ВСУ в 150 районах.
Специальная военная операция на Украине
 
 
