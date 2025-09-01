Рейтинг@Mail.ru
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки - РИА Новости, 01.09.2025
03:14 01.09.2025
Вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ. В перечень запрещенных товаров вошли ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки. Производство таких товаров теперь не допускается в связи с тем, что утилизировать отходы от их использования затруднительно или невозможно. В документе отмечается, что запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.
2025
© РИА Новости / Антон ВергунМужчина сдает пластиковую бутылку в пункте сбора пластиковой и алюминиевой тары
Мужчина сдает пластиковую бутылку в пункте сбора пластиковой и алюминиевой тары. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать, вступил в силу с 1 сентября, следует из перечня, утвержденного распоряжением правительства РФ.
В перечень запрещенных товаров вошли ПЭТ-бутылки для пищевой промышленности (кроме бесцветных, голубых, зеленых, коричневых и белых), ПЭТ-упаковка с этикеткой из поливинилхлорида (кроме термоусадочной) и многослойные ПЭТ-бутылки.
Производство таких товаров теперь не допускается в связи с тем, что утилизировать отходы от их использования затруднительно или невозможно.
В документе отмечается, что запрет не применяется в отношении продукции, произведенной до 1 сентября 2025 года.
Путин дал старт производству российского аналога упаковки "Тетра Пак"
14 апреля, 19:08
 
