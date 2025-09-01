https://ria.ru/20250901/ukraina-2038960090.html

На Украине завершили эксгумацию останков польских военных

На Украине завершили эксгумацию останков польских военных

2025-09-01T23:32:00+03:00

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксгумация останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове на западе Украины завершена, сообщили в понедельник в украинском министерстве культуры. Агентство IAR 4 авг сообщило, что Польша начала эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове. "Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища на Збоищах, где в сентябре 1939 года во время обороны Львова от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского…. В ходе работ были обнаружены две погребальные ямы размером около 2,5 на 4 метра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры. По информации ведомства, в двух захоронениях могут находится останки 40-50 человек. "Перезахоронение найденных останков с соблюдением ритуальных и христианских традиций запланировано на первую неделю октября на кладбище во Львовской области. В то же время, в конце сентября запланировано начать раскопки в селе Юречкова близ Перемышля, где по архивным данным могут быть похоронены воины Украинской повстанческой армии*", - добавили в министерстве. В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.*Запрещенная в России экстремистская организация

