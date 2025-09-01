Рейтинг@Mail.ru
На Украине завершили эксгумацию останков польских военных - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038960090.html
На Украине завершили эксгумацию останков польских военных
На Украине завершили эксгумацию останков польских военных - РИА Новости, 01.09.2025
На Украине завершили эксгумацию останков польских военных
Эксгумация останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове на западе Украины завершена, сообщили в понедельник в украинском министерстве... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T23:32:00+03:00
2025-09-01T23:32:00+03:00
в мире
украина
львов
польша
кароль навроцкий
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c1ac75f5c04c0d57b2ba8b979941e.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксгумация останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове на западе Украины завершена, сообщили в понедельник в украинском министерстве культуры. Агентство IAR 4 авг сообщило, что Польша начала эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове. "Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища на Збоищах, где в сентябре 1939 года во время обороны Львова от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского…. В ходе работ были обнаружены две погребальные ямы размером около 2,5 на 4 метра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры. По информации ведомства, в двух захоронениях могут находится останки 40-50 человек. "Перезахоронение найденных останков с соблюдением ритуальных и христианских традиций запланировано на первую неделю октября на кладбище во Львовской области. В то же время, в конце сентября запланировано начать раскопки в селе Юречкова близ Перемышля, где по архивным данным могут быть похоронены воины Украинской повстанческой армии*", - добавили в министерстве. В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030999666.html
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038604961.html
https://ria.ru/20250819/evropa-2036212738.html
украина
львов
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835460385_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_97124708a2576d0a05b675ef8f9ff1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов, польша, кароль навроцкий, владимир зеленский
В мире, Украина, Львов, Польша, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский
На Украине завершили эксгумацию останков польских военных

Во Львове завершили эксгумацию останков польских военных, погибших в 1939 году

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Эксгумация останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове на западе Украины завершена, сообщили в понедельник в украинском министерстве культуры.
Агентство IAR 4 авг сообщило, что Польша начала эксгумацию останков польских военнослужащих, погибших в 1939 году во Львове.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Медицинский высказался об эксгумации останков советских воинов во Львове
23 июля, 22:17
"Во Львове завершилась совместная украинско-польская экспедиция на территории бывшего кладбища на Збоищах, где в сентябре 1939 года во время обороны Львова от немецкой армии погибли десятки военнослужащих Войска Польского…. В ходе работ были обнаружены две погребальные ямы размером около 2,5 на 4 метра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры.
По информации ведомства, в двух захоронениях могут находится останки 40-50 человек.
"Перезахоронение найденных останков с соблюдением ритуальных и христианских традиций запланировано на первую неделю октября на кладбище во Львовской области. В то же время, в конце сентября запланировано начать раскопки в селе Юречкова близ Перемышля, где по архивным данным могут быть похоронены воины Украинской повстанческой армии*", - добавили в министерстве.
В июне избранный президент Польши Кароль Навроцкий, отвечая на поздравления Владимира Зеленского, напомнил ему о нерешенных исторических вопросах. Во время своей предвыборной кампании, говоря об Украине, Навроцкий неоднократно акцентировал внимание на неурегулированном вопросе Волынской резни, в частности, эксгумации ее жертв на Украине.
Вид на Львов - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Историк напомнил об истории политических убийств во Львове
31 августа, 03:44
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* - один из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на месте Волынской резни. Такой была реакция Киева на снос памятника УПА* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Придется идти до Львова: в Вашингтоне Европа добилась главного
19 августа, 08:00
 
В миреУкраинаЛьвовПольшаКароль НавроцкийВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала