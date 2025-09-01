https://ria.ru/20250901/ukraina-2038959117.html

Главы министерств обороны стран Е5 обсудят усиление поддержки Украины

Главы министерств обороны стран Е5 обсудят усиление поддержки Украины - РИА Новости, 01.09.2025

Главы министерств обороны стран Е5 обсудят усиление поддержки Украины

Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании - так называемой группы Е5 - встретятся в Лондоне на следующей неделе и обсудят... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T23:15:00+03:00

2025-09-01T23:15:00+03:00

2025-09-01T23:15:00+03:00

в мире

украина

великобритания

джон хили

эммануэль макрон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg

ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании - так называемой группы Е5 - встретятся в Лондоне на следующей неделе и обсудят усиление поддержки Украины, сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили. "На следующей неделе я проведу саммит министров обороны стран Е5 в Лондоне, где к нам присоединится министр обороны Украины. Мы обсудим дальнейшее усиление нашей поддержки Украины", - заявил Хили в британском парламенте. Министр также напомнил, что следующее заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих". Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимир Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

https://ria.ru/20250901/ukraina-2038956988.html

https://ria.ru/20250901/ukraina-2038948819.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, джон хили, эммануэль макрон, нато