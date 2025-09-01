Главы министерств обороны стран Е5 обсудят усиление поддержки Украины
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Главы министерств обороны Италии, Франции, Германии, Польши и Великобритании - так называемой группы Е5 - встретятся в Лондоне на следующей неделе и обсудят усиление поддержки Украины, сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили.
Министр также напомнил, что следующее заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится в Лондоне 9 сентября. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу по Украине так называемой "коалиции желающих".
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимир Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.