В Венгрии считают, что Украина готовится к новому удару по "Дружбе"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg

БУДАПЕШТ, 1 сен - РИА Новости. Украина готовится к новому удару по нефтепроводу "Дружба", об этом свидетельствует риторика провластных украинских изданий, заявил директор по коммуникациям венгерского правящего партийного альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" Тамаш Менцер. Менцер опубликовал фрагмент выступления украинского журналиста Сергея Сидоренко, который заявил, что, если нефтепровод "Дружба" будет восстановлен после очередной атаки ВСУ, Украина "захочет снова его остановить, для этого надо снова ударить". "Зеленский готовит очередную атаку на нефтепровод "Дружба". Слова ручного журналиста Зеленского Сергея Сидоренко понятны: они готовятся к очередному "удару". Эти атаки наносят больший вред Венгрии и Словакии, чем России. Украинцы атакуют нас. Нашу энергетическую безопасность, наш суверенитет", - написал Менцер в соцсети Facebook*. Политик назвал "позорным" поведение Брюсселя, который письменно пообещал выступать против подобных атак, однако "смотрит на них и бездействует". "Зеленский атакует нас, угрожает нам и шантажирует нас, вынуждая поддержать членство Украины в ЕС. Но мы никогда не поддадимся украинскому шантажу", - подчеркнул Менцер. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по этому нефтепроводу в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. В среду Сийярто сообщил, что поставки по нефтепроводу "Дружба" возобновятся в четверг в тестовом режиме и не в полном объеме. В четверг Сийярто заявил, что власти Венгрии запретили въезд в страну и как следствие - во всю Шенгенскую зону командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба". Позднее венгерское управление по миграции сообщило, что власти Венгрии на три года запретили въезд в страну и Шенгенскую зону командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди. Венгерский премьер Виктор Орбан 12 августа заявил, что страна могла бы развалить Украину за день, прекратив поставки газа и электричества, но не заинтересована в этом. Во вторник глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что государство может прекратить поставки электричества на Украину, которые составляют до 40% украинского импорта, но не хочет, чтобы украинские дети отвечали за поступки бывшего актера Владимира Зеленского. Ранее между Украиной и Венгрией произошла дипломатическая перепалка: Сийярто призвал киевский режим прекратить угрозы в адрес Будапешта и атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру, которые венгерские власти расценивают как нападение на свой суверенитет. Глава украинского МИД Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав своему венгерскому коллеге не говорить Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Новости

