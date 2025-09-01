https://ria.ru/20250901/ukraina-2038956988.html

Британия сообщила, что поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

Британия сообщила, что поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней

Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем, сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили. РИА Новости, 01.09.2025

ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем, сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили. "В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине. За 50 дней на Украину было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", - заявил Хили в парламенте. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.

