Британия сообщила, что поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней
Британия сообщила, что поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней - РИА Новости, 01.09.2025
Британия сообщила, что поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней
Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем, сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:32:00+03:00
2025-09-01T22:32:00+03:00
2025-09-01T22:32:00+03:00
ЛОНДОН, 1 сен - РИА Новости. Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи беспилотных систем, сообщил глава британского министерства обороны Джон Хили. "В июле мы начали 50-дневную кампанию по оказанию помощи Украине. За 50 дней на Украину было поставлено почти 5 миллионов патронов, около 60 тысяч артиллерийских снарядов, реактивных снарядов и ракет, 2,5 тысячи беспилотных систем, 30 транспортных средств и инженерного оборудования, а также 200 систем радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны", - заявил Хили в парламенте. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание киевского режима оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других государств.
Британия сообщила, что поставила Украине 60 тысяч снарядов за 50 дней
Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тысяч снарядов и 2,5 тысячи БПЛА