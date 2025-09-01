https://ria.ru/20250901/ukraina-2038954913.html

За подозреваемого в коррупции депутата Рады внесли залог, сообщили СМИ

За подозреваемого в коррупции депутата Рады внесли залог, сообщили СМИ

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Залог внесен за подозреваемого в коррупции на закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ депутата Верховной рады Алексея Кузнецова, сообщил украинский телеканал "Общественное". Телеканал 4 августа сообщал, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил Кузнецова под стражу до 2 октября с возможностью внести залог в размере восьми миллионов гривен (192 тысячи долларов). "За народного депутата, который фигурирует в деле о коррупции при закупке РЭБ и дронов, внесли залог. Речь идет об Алексее Кузнецове", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.

