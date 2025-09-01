https://ria.ru/20250901/ukraina-2038936668.html
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина - РИА Новости, 01.09.2025
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина
Выступление Владимира Путина на саммите ШОС фактически подтвердило, что Россия и США сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на саммите ШОС фактически подтвердило, что Россия и США сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске, написал в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.Российский лидер в своей речи поблагодарил усилия Китая и Индии в урегулировании украинского кризиса. При этом он отметил, что договоренности, достигнутые на Аляске, тоже нацелены на решение конфликта."Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка (по Украине — прим. ред.) была сформулирована, если не заключена, на Аляске", — написал Кошкоивич.Ранее на заседании в формате "ШОС плюс" Путин отметил, что Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.
