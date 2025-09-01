Рейтинг@Mail.ru
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:38 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038936668.html
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина - РИА Новости, 01.09.2025
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина
Выступление Владимира Путина на саммите ШОС фактически подтвердило, что Россия и США сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T19:38:00+03:00
2025-09-01T19:38:00+03:00
владимир путин
россия
саммит шос в китае в 2025 году
украина
вооруженный конфликт на востоке украины
сделка
встреча путина и трампа на аляске
золтан кошкович
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038824648_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e64a2880d1bf9e05611cf89b1825159.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на саммите ШОС фактически подтвердило, что Россия и США сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске, написал в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.Российский лидер в своей речи поблагодарил усилия Китая и Индии в урегулировании украинского кризиса. При этом он отметил, что договоренности, достигнутые на Аляске, тоже нацелены на решение конфликта."Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка (по Украине — прим. ред.) была сформулирована, если не заключена, на Аляске", — написал Кошкоивич.Ранее на заседании в формате "ШОС плюс" Путин отметил, что Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.
https://ria.ru/20250901/putin-2038822110.html
https://ria.ru/20250901/sammit-2038926178.html
россия
украина
венгрия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Полное выступление Путина на заседании в формате "ШОС плюс"
Полное выступление Путина на заседании в формате "ШОС плюс".
2025-09-01T19:38
true
PT5M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038824648_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1b3300d3b50fbf8931dfea809e283197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, саммит шос в китае в 2025 году, украина, вооруженный конфликт на востоке украины, сделка, встреча путина и трампа на аляске, золтан кошкович, венгрия, аляска, шос, в мире
Владимир Путин, Россия, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Украина, Вооруженный конфликт на востоке Украины, сделка, Встреча Путина и Трампа на Аляске, Золтан Кошкович, Венгрия, Аляска, ШОС, В мире
"Сделка сформулирована". На Западе указали на важную деталь в словах Путина

Кошкович: Россия подтвердила, что на Аляске была согласована сделка по Украине

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Выступление Владимира Путина на саммите ШОС фактически подтвердило, что Россия и США сформулировали договоренности по Украине во время встречи на Аляске, написал в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Венгрии Золтан Кошкович.
Российский лидер в своей речи поблагодарил усилия Китая и Индии в урегулировании украинского кризиса. При этом он отметил, что договоренности, достигнутые на Аляске, тоже нацелены на решение конфликта.
Владимир Путин выступает на заседании Совета глав государств – членов ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Путин: ШОС может стать лидером по созданию системы глобального управления
12:13
"Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка (по Украине — прим. ред.) была сформулирована, если не заключена, на Аляске", — написал Кошкоивич.
Ранее на заседании в формате "ШОС плюс" Путин отметил, что Шанхайская организация сотрудничества могла бы стать лидером по формированию более справедливой системы глобального управления в мире.
Символика саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Лидеры стран ШОС предложили новую систему мироустройства
18:53
 
Владимир ПутинРоссияСаммит ШОС в Китае в 2025 годуУкраинаВооруженный конфликт на востоке УкраинысделкаВстреча Путина и Трампа на АляскеЗолтан КошковичВенгрияАляскаШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала