Москалькова рассказала о сборе посылок для пленных - РИА Новости, 01.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 01.09.2025 (обновлено: 19:54 01.09.2025)
Москалькова рассказала о сборе посылок для пленных
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости об организации сбора посылок для российских военнопленных, удерживаемых на Украине. РИА Новости, 01.09.2025
БЕЛГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости об организации сбора посылок для российских военнопленных, удерживаемых на Украине."Мы договорились о сборе двух тысяч посылок для наших пленных, ну и, соответственно, двух тысяч посылок, которые будут переданы украинским пленным", — рассказала она.Процедура обмена должна завершиться к началу декабря. Ожидается, что Киев передаст список российских пленных, после чего по нему начнут работать с их родными, чьи письма вложат в посылки.Кроме того, с украинской стороной удалось условиться о продолжении взаимных посещений военнопленных. После предыдущей подобной договоренности стороны обменялись списками посещенных, Москва получила 300 писем от военнопленных для родных и близких.Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
© РИА Новости / Илья Питалев Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 1 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости об организации сбора посылок для российских военнопленных, удерживаемых на Украине.
«
"Мы договорились о сборе двух тысяч посылок для наших пленных, ну и, соответственно, двух тысяч посылок, которые будут переданы украинским пленным", — рассказала она.
Процедура обмена должна завершиться к началу декабря. Ожидается, что Киев передаст список российских пленных, после чего по нему начнут работать с их родными, чьи письма вложат в посылки.
Кроме того, с украинской стороной удалось условиться о продолжении взаимных посещений военнопленных. После предыдущей подобной договоренности стороны обменялись списками посещенных, Москва получила 300 писем от военнопленных для родных и близких.
Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Москалькова назвала число жителей Курской области, удерживаемых на Украине
