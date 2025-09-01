https://ria.ru/20250901/ukraina-2038905474.html
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов - РИА Новости, 01.09.2025
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить право на отсрочку от мобилизации для отдельный категорий студентов, в частности,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:09:00+03:00
2025-09-01T17:09:00+03:00
2025-09-01T17:09:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить право на отсрочку от мобилизации для отдельный категорий студентов, в частности, тех, кто пошел учиться после 25 лет, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета". "В Раде зарегистрировали законопроект касаемо ограничения права на отсрочку для учеников колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые вышли за пределы срока академической программы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты". Ранее украинское издание "Наши деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа 2024 года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038603896.html
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038648969.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов
В Раде зарегистрировали проект об ограничении отсрочки от мобилизации студентов
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить право на отсрочку от мобилизации для отдельный категорий студентов, в частности, тех, кто пошел учиться после 25 лет, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета".
"В Раде зарегистрировали законопроект касаемо ограничения права на отсрочку для учеников колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые вышли за пределы срока академической программы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты".
Ранее украинское издание "Наши деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение.
Министр образования Украины
Оксен Лисовой 2 августа 2024 года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.