На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов

На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов

в мире

украина

верховная рада украины

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить право на отсрочку от мобилизации для отдельный категорий студентов, в частности, тех, кто пошел учиться после 25 лет, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета". "В Раде зарегистрировали законопроект касаемо ограничения права на отсрочку для учеников колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые вышли за пределы срока академической программы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты". Ранее украинское издание "Наши деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа 2024 года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

украина

