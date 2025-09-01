Рейтинг@Mail.ru
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038905474.html
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов - РИА Новости, 01.09.2025
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов
В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить право на отсрочку от мобилизации для отдельный категорий студентов, в частности,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:09:00+03:00
2025-09-01T17:09:00+03:00
в мире
украина
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f5718306694c749b1984a237276d74d9.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить право на отсрочку от мобилизации для отдельный категорий студентов, в частности, тех, кто пошел учиться после 25 лет, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета". "В Раде зарегистрировали законопроект касаемо ограничения права на отсрочку для учеников колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые вышли за пределы срока академической программы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты". Ранее украинское издание "Наши деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение. Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа 2024 года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038603896.html
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038648969.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150840/42/1508404213_159:0:1856:1273_1920x0_80_0_0_d747527f513580ac2d1bcb55fe7dc81b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
На Украине предложили ограничить отсрочку от мобилизации для студентов

В Раде зарегистрировали проект об ограничении отсрочки от мобилизации студентов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий ограничить право на отсрочку от мобилизации для отдельный категорий студентов, в частности, тех, кто пошел учиться после 25 лет, сообщило украинское издание "Судебно-юридическая газета".
"В Раде зарегистрировали законопроект касаемо ограничения права на отсрочку для учеников колледжей, которые начали обучение после 25 лет, а также для студентов, которые вышли за пределы срока академической программы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Судебно-юридической газеты".
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
На Украине граждан привлекают к ловле спрятавшихся от мобилизации
Вчера, 03:04
Ранее украинское издание "Наши деньги" сообщало, что украинцы призывного возраста, пытаясь избежать мобилизации, все чаще поступают в высшие учебные заведения на платное обучение.
Министр образования Украины Оксен Лисовой 2 августа 2024 года сообщал, что около двухсот тысяч мужчин поступили в вузы, чтобы получить отсрочку от мобилизации в армию.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Автомобиль полиции Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
На Украине священника УПЦ мобилизовали прямо на кладбище
Вчера, 13:18
 
В миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала