В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 01.09.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

