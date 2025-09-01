Рейтинг@Mail.ru
Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС
14:59 01.09.2025 (обновлено: 15:20 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038860155.html
Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС
2025-09-01T14:59:00+03:00
2025-09-01T15:20:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038865095_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f41c449d010e20c75c61b46624de20ad.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно.Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине."Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли", - заявил он журналистам.Ранее Путин заявил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.
украина, евросоюз, европа, в мире, виктор янукович
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно.
Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине.
«
"Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли", - заявил он журналистам.
Ранее Путин заявил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.
