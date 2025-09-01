https://ria.ru/20250901/ukraina-2038860155.html

Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС

Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС - РИА Новости, 01.09.2025

Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T14:59:00+03:00

2025-09-01T14:59:00+03:00

2025-09-01T15:20:00+03:00

украина

евросоюз

европа

в мире

виктор янукович

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно.Президент РФ Владимир Путин заявил в понедельник на саммите ШОС, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине."Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом, ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно: не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу – высокомерность проявляли", - заявил он журналистам.Ранее Путин заявил, что в результате госпереворота на Украине в 2014 году было устранено политическое руководство, которое не поддерживало вступление страны в НАТО.

украина

европа

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Янукович о сближении Украины с ЕС и вступлении ее в НАТО Янукович заявил, что целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно. Кроме того, экс-президент отметил, что всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО. И добавил, что вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне. Сегодня Путин заявлял, что попытки Запада втянуть Украину в НАТО являются одной из причин кризиса на Украине. 2025-09-01T14:59

украина, евросоюз, европа, в мире, виктор янукович