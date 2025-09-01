Рейтинг@Mail.ru
NYT узнала, с чем столкнулись США из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038854007.html
NYT узнала, с чем столкнулись США из-за конфликта на Украине
NYT узнала, с чем столкнулись США из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 01.09.2025
NYT узнала, с чем столкнулись США из-за конфликта на Украине
США столкнулись с истощением запасов тротила начиная с начала украинского конфликта в 2022 году, компании, занимающиеся подрывными работами, ищут альтернативны... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T14:36:00+03:00
2025-09-01T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
польша
министерство обороны сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США столкнулись с истощением запасов тротила начиная с начала украинского конфликта в 2022 году, компании, занимающиеся подрывными работами, ищут альтернативны взрывному веществу, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников. Газета пишет, что до 2022 года США пользовались услугами поставщиков тротила из КНР, России, Украины и Польши, предлагавшими взрывоопасное вещество "по низким ценам". Отмечается, что тротил для коммерческого использования также можно было получить из старых снарядов, мин, и бомб, которые уже считались слишком старыми для использования американскими военными. "Эти источники (старое вооружение - ред.) истощены, так как армия США решила оставить в своем арсенале более старое вооружение с... 2022 года", - передает New York Times со ссылкой на чиновников промышленности по подрывным работам. Газета добавляет, что раньше Польша была "единственным авторизованным поставщиком тротила Пентагона", однако страна отправляет большую часть произведенного вещества на Украину, которая использует его "в собственных военных целях". "Это происходит после того, как два других основных источника тротила, Россия и Китай, прекратили поставки в США", - добавили изданию чиновники. New York Times добавляет, что в результате конгресс США разрешил выделить 435 миллионов долларов на строительства завода по производству тротила в штате Кентукки, который должен заработать в 2028 году. Газета добавляет, что на фоне нехватки вещества в стране компании начали искать альтернативы. Например, некоторые заводы в США производят взрывное вещество пентаэритриттетранитрат (ПЕНТ). По словам издания, министерство обороны США, вероятно, нашло другие источники тротила. Так неназванный представитель армии США добавила газете, что ведомство полагается не только на завод тротила в Польше. Однако она не уточнила, какие еще источники вещества использует Пентагон. Как следовало из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости в июле, США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от "рискованных" иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине. В марте агентство Блумберг передавало, что европейские запасы тротила и других взрывчатых веществ истощены до предела, в связи с чем ЕС пытается увеличить производство взрывчатки.
https://ria.ru/20250808/ukraina-2034223874.html
https://ria.ru/20250822/nato-2037004746.html
https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html
сша
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, польша, министерство обороны сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Польша, Министерство обороны США, Евросоюз
NYT узнала, с чем столкнулись США из-за конфликта на Украине

NYT: из-за конфликта на Украине США столкнулись с истощением запасов тротила

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. США столкнулись с истощением запасов тротила начиная с начала украинского конфликта в 2022 году, компании, занимающиеся подрывными работами, ищут альтернативны взрывному веществу, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.
Газета пишет, что до 2022 года США пользовались услугами поставщиков тротила из КНР, России, Украины и Польши, предлагавшими взрывоопасное вещество "по низким ценам". Отмечается, что тротил для коммерческого использования также можно было получить из старых снарядов, мин, и бомб, которые уже считались слишком старыми для использования американскими военными.
Снаряды на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Эксперт рассказал о возможных проблемах с поставками оружия Киеву
8 августа, 18:42
"Эти источники (старое вооружение - ред.) истощены, так как армия США решила оставить в своем арсенале более старое вооружение с... 2022 года", - передает New York Times со ссылкой на чиновников промышленности по подрывным работам.
Газета добавляет, что раньше Польша была "единственным авторизованным поставщиком тротила Пентагона", однако страна отправляет большую часть произведенного вещества на Украину, которая использует его "в собственных военных целях".
"Это происходит после того, как два других основных источника тротила, Россия и Китай, прекратили поставки в США", - добавили изданию чиновники.
New York Times добавляет, что в результате конгресс США разрешил выделить 435 миллионов долларов на строительства завода по производству тротила в штате Кентукки, который должен заработать в 2028 году. Газета добавляет, что на фоне нехватки вещества в стране компании начали искать альтернативы. Например, некоторые заводы в США производят взрывное вещество пентаэритриттетранитрат (ПЕНТ).
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве. 22 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
НАТО за месяц закупила у США оружия для Украины на 1,5 миллиарда долларов
22 августа, 15:45
По словам издания, министерство обороны США, вероятно, нашло другие источники тротила. Так неназванный представитель армии США добавила газете, что ведомство полагается не только на завод тротила в Польше. Однако она не уточнила, какие еще источники вещества использует Пентагон.
Как следовало из анализа проекта бюджета армии США на 2026 финансовый год, проведённого РИА Новости в июле, США потратили более 1,6 миллиарда долларов, выделенных в рамках помощи Украине, на расширение собственной военной промышленности и наращивание производства артиллерийских боеприпасов внутри страны. Так, более 623 миллионов долларов выделено на создание нового завода по производству тротила (TNT), который должен выпускать до 5 миллионов фунтов вещества в год. Целью называется снижение зависимости от "рискованных" иностранных поставщиков на фоне истощения запасов из-за поставок боеприпасов Украине.
В марте агентство Блумберг передавало, что европейские запасы тротила и других взрывчатых веществ истощены до предела, в связи с чем ЕС пытается увеличить производство взрывчатки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаПольшаМинистерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала