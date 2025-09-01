Рейтинг@Mail.ru
Задержанный агент СБУ признался, что активно общался в проукраинских чатах - РИА Новости, 01.09.2025
11:48 01.09.2025 (обновлено: 14:30 01.09.2025)
Задержанный агент СБУ признался, что активно общался в проукраинских чатах
тамбовская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
происшествия
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задержанный житель Тамбовской области, работавший на Украину, признался, что активно общался с единомышленниками в проукраинских чатах, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили о задержании жителя Тамбовской области, помогавшего спецслужбам Украины совершить диверсии на территории России. "Я начал общаться активно с людьми, которые разделяют мою точку зрения. Эти люди оказались в чатах оппозиционных, в том числе, чатах проукраинской направленности, чаще всего в мессенджере Telegram", - признался задержанный.
тамбовская область
украина
россия
тамбовская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, происшествия
Тамбовская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Происшествия
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задержанный житель Тамбовской области, работавший на Украину, признался, что активно общался с единомышленниками в проукраинских чатах, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ РФ.
Ранее в спецслужбе сообщили о задержании жителя Тамбовской области, помогавшего спецслужбам Украины совершить диверсии на территории России.
"Я начал общаться активно с людьми, которые разделяют мою точку зрения. Эти люди оказались в чатах оппозиционных, в том числе, чатах проукраинской направленности, чаще всего в мессенджере Telegram", - признался задержанный.
Задержание агента СБУ, готовившего атаку БПЛА на военный аэродром в Энгельсе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ФСБ показала видео задержания агента СБУ, готовившего диверсию в Энгельсе
Тамбовская областьУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramПроисшествия
 
 
