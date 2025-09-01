https://ria.ru/20250901/ukraina-2038811832.html
Задержанный агент СБУ признался, что активно общался в проукраинских чатах
Задержанный агент СБУ признался, что активно общался в проукраинских чатах - РИА Новости, 01.09.2025
Задержанный агент СБУ признался, что активно общался в проукраинских чатах
Задержанный житель Тамбовской области, работавший на Украину, признался, что активно общался с единомышленниками в проукраинских чатах
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Задержанный житель Тамбовской области, работавший на Украину, признался, что активно общался с единомышленниками в проукраинских чатах, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ РФ. Ранее в спецслужбе сообщили о задержании жителя Тамбовской области, помогавшего спецслужбам Украины совершить диверсии на территории России. "Я начал общаться активно с людьми, которые разделяют мою точку зрения. Эти люди оказались в чатах оппозиционных, в том числе, чатах проукраинской направленности, чаще всего в мессенджере Telegram", - признался задержанный.
Задержанный агент СБУ признался, что активно общался в проукраинских чатах
