Рейтинг@Mail.ru
На Украине снизилось число первоклассников - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038807239.html
На Украине снизилось число первоклассников
На Украине снизилось число первоклассников - РИА Новости, 01.09.2025
На Украине снизилось число первоклассников
Число учащихся первых классов на Украине снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом из-за низкой рождаемости и выезда граждан за границу, сообщил глава... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:31:00+03:00
2025-09-01T11:31:00+03:00
в мире
украина
киев
сергей бабаков
владимир зеленский
виктор медведчук
оон
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563846031_0:117:2738:1657_1920x0_80_0_0_51d1941bcc7f7d153d6faffb1bd21fbd.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Число учащихся первых классов на Украине снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом из-за низкой рождаемости и выезда граждан за границу, сообщил глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады Сергей Бабак. "В этом году в школы пойдут около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. То есть имеем минус 62 тысячи детей. Причины очевидны: падение рождаемости и массовый выезд детей... В 2025 году шестилетних детей уже почти не вывозят за границу, наоборот — кое-кто возвращается. Но последствия того периода (начало 2022 года – ред.) и общей отрицательной демографии — падение рождаемости — будем ощущать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно", - сказал Бабак в интервью изданию "Зеркало недели". Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
https://ria.ru/20250828/granitsy-2038096090.html
https://ria.ru/20250831/rada-2038713893.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/18/1563846031_83:0:2502:1814_1920x0_80_0_0_4a43e78ed8484f0a89b0e1d46b1a6a3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сергей бабаков, владимир зеленский, виктор медведчук, оон, верховная рада украины, россия
В мире, Украина, Киев, Сергей Бабаков, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, ООН, Верховная Рада Украины, Россия
На Украине снизилось число первоклассников

В Раде отметили снижение числа первоклассников на Украине на 20%

© AP Photo / Efrem LukatskyДень знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Число учащихся первых классов на Украине снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом из-за низкой рождаемости и выезда граждан за границу, сообщил глава комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной рады Сергей Бабак.
"В этом году в школы пойдут около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. То есть имеем минус 62 тысячи детей. Причины очевидны: падение рождаемости и массовый выезд детей... В 2025 году шестилетних детей уже почти не вывозят за границу, наоборот — кое-кто возвращается. Но последствия того периода (начало 2022 года – ред.) и общей отрицательной демографии — падение рождаемости — будем ощущать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно", - сказал Бабак в интервью изданию "Зеркало недели".
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Депутат Рады высказался об открытии границ для молодежи
28 августа, 14:07
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек.
Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Депутат Рады призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме
Вчера, 22:20
 
В миреУкраинаКиевСергей БабаковВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукООНВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала