Моди призвал искать пути для достижения мира на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 01.09.2025 (обновлено: 10:08 01.09.2025)
Моди призвал искать пути для достижения мира на Украине
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Индия приветствует все недавно приложенные усилия для установления мира на Украине, нужно искать пути для достижения этой цели, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."По теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Индия приветствует все недавно приложенные усилия для установления мира на Украине, нужно искать пути для достижения этой цели, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"По теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
 
