https://ria.ru/20250901/ukraina-2038780974.html
Моди призвал искать пути для достижения мира на Украине
Моди призвал искать пути для достижения мира на Украине - РИА Новости, 01.09.2025
Моди призвал искать пути для достижения мира на Украине
Индия приветствует все недавно приложенные усилия для установления мира на Украине, нужно искать пути для достижения этой цели, заявил премьер-министр Индии... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T09:51:00+03:00
2025-09-01T09:51:00+03:00
2025-09-01T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
индия
россия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038782298_0:111:3216:1920_1920x0_80_0_0_62021348c7ed9a52db42dfcd5092081a.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Индия приветствует все недавно приложенные усилия для установления мира на Украине, нужно искать пути для достижения этой цели, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."По теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
украина
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038782298_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_de6218bc15e17504e0ff32a685e1d8d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, индия, россия, владимир путин, нарендра моди
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Моди призвал искать пути для достижения мира на Украине
Моди: Индия приветствует все приложенные усилия для установления мира на Украине