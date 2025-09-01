https://ria.ru/20250901/ukraina-2038780974.html

Моди призвал искать пути для достижения мира на Украине

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Индия приветствует все недавно приложенные усилия для установления мира на Украине, нужно искать пути для достижения этой цели, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди."По теме продолжающегося конфликта на Украине мы регулярно обмениваемся мнениями. Мы приветствуем все недавно приложенные усилия для установления мира и надеемся, что все стороны будут подходить к этому вопросу конструктивно. Необходимо искать пути для скорейшего завершения конфликта и установления мира", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

