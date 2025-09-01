https://ria.ru/20250901/ukraina-2038724703.html

На Украине задержали мужчину, предположительно, ликвидировавшего Парубия

2025-09-01T00:27:00+03:00

2025-09-01T00:27:00+03:00

2025-09-01T10:51:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0a/2034458313_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_0be53feffc9f27046cf9341e8f27ffe1.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мужчину, предположительно, ликвидировавшего экс-главу СНБО Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, задержали в Хмельницкой области Украины, сообщил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале."Вероятный стрелявший несколько минут назад был задержан в Хмельницкой области", — написал Клименко.Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на Майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

2025

