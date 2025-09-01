Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали мужчину, предположительно, ликвидировавшего Парубия
00:27 01.09.2025 (обновлено: 10:51 01.09.2025)
На Украине задержали мужчину, предположительно, ликвидировавшего Парубия
украина
хмельницкая область
в мире
убийство парубия во львове
одесса
андрей парубий
игорь клименко
надежда савченко
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мужчину, предположительно, ликвидировавшего экс-главу СНБО Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, задержали в Хмельницкой области Украины, сообщил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале."Вероятный стрелявший несколько минут назад был задержан в Хмельницкой области", — написал Клименко.Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на Майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
украина, хмельницкая область, в мире, убийство парубия во львове, одесса, андрей парубий, игорь клименко, надежда савченко
Украина, Хмельницкая область, В мире, Убийство Парубия во Львове, Одесса, Андрей Парубий, Игорь Клименко, Надежда Савченко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Автомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Мужчину, предположительно, ликвидировавшего экс-главу СНБО Андрея Парубия, который был причастен к сожжению людей в Одессе в 2014 году, задержали в Хмельницкой области Украины, сообщил украинский министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
"Вероятный стрелявший несколько минут назад был задержан в Хмельницкой области", — написал Клименко.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. Стрелявшему удалось скрыться, в городе была объявлена спецоперация "Сирена".
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на Майдане было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
Украина, Хмельницкая область, Одесса, Андрей Парубий, Игорь Клименко, Надежда Савченко
 
 
