Рейтинг@Mail.ru
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:02 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/ugroza-2038800663.html
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 01.09.2025
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области спустя 11 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:02:00+03:00
2025-09-01T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
елец
елецкий район
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155803/12/1558031254_0:120:1601:1020_1920x0_80_0_0_7cf0a62204435b17988d6594412f493c.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области спустя 11 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник, в 10.40 мск. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе введена в 10.41 мск. Отменили угрозу спустя 11 минут, в 10.52 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим воздушной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
елец
елецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155803/12/1558031254_0:0:1519:1139_1920x0_80_0_0_ca6a796e4e73e8ca6846da8357abd8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, елец, елецкий район, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Елец, Елецкий район, Игорь Артамонов
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, RussiaГород Елец
Город Елец - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
CC BY 3.0 / Andris Malygin / Yelets, Lipetsk Oblast, Russia
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области спустя 11 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник, в 10.40 мск. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе введена в 10.41 мск. Отменили угрозу спустя 11 минут, в 10.52 мск.
"Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим воздушной опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьЕлецЕлецкий районИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала