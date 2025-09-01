https://ria.ru/20250901/ugroza-2038800663.html
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области спустя 11 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:02:00+03:00
2025-09-01T11:02:00+03:00
2025-09-01T11:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
елец
елецкий район
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155803/12/1558031254_0:120:1601:1020_1920x0_80_0_0_7cf0a62204435b17988d6594412f493c.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области спустя 11 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник, в 10.40 мск. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе введена в 10.41 мск. Отменили угрозу спустя 11 минут, в 10.52 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим воздушной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
елец
елецкий район
липецкая область, елец, елецкий район, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Елец, Елецкий район, Игорь Артамонов
