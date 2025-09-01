https://ria.ru/20250901/ugroza-2038800663.html

В двух районах Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области спустя 11 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2025

ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области спустя 11 минут, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в понедельник, в 10.40 мск. Угроза атаки БПЛА в Ельце и Елецком районе введена в 10.41 мск. Отменили угрозу спустя 11 минут, в 10.52 мск. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА", - сообщил Артамонов в своём Telegram-канале. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется режим воздушной опасности.

