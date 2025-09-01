https://ria.ru/20250901/ubiystvo-2038944697.html
Житель Крыма убил мать и брата во время ссоры
Житель Крыма убил мать и брата во время ссоры - РИА Новости, 01.09.2025
Житель Крыма убил мать и брата во время ссоры
Мужчина в ходе семейного конфликта убил мать и брата в селе Войково Ленинского района Крыма, сообщает главное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Мужчина в ходе семейного конфликта убил мать и брата в селе Войково Ленинского района Крыма, сообщает главное управление СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Войково, подозреваемого в совершении убийства своих родственников", - говорится в сообщении. По данным следствия, 29 августа в частном доме в ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом в область головы и тела своему 23-летнему брату и матери, от которых они скончались на месте. "Подозреваемый оперативно задержан. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в ведомстве.
