Житель Крыма убил мать и брата во время ссоры - РИА Новости, 01.09.2025
20:28 01.09.2025
Житель Крыма убил мать и брата во время ссоры
Мужчина в ходе семейного конфликта убил мать и брата в селе Войково Ленинского района Крыма, сообщает главное управление СК РФ по республике. РИА Новости, 01.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Мужчина в ходе семейного конфликта убил мать и брата в селе Войково Ленинского района Крыма, сообщает главное управление СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Войково, подозреваемого в совершении убийства своих родственников", - говорится в сообщении. По данным следствия, 29 августа в частном доме в ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом в область головы и тела своему 23-летнему брату и матери, от которых они скончались на месте. "Подозреваемый оперативно задержан. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в ведомстве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Мужчина в ходе семейного конфликта убил мать и брата в селе Войково Ленинского района Крыма, сообщает главное управление СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Войково, подозреваемого в совершении убийства своих родственников", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 29 августа в частном доме в ходе семейного конфликта молодой человек нанес несколько ударов ножом в область головы и тела своему 23-летнему брату и матери, от которых они скончались на месте.
"Подозреваемый оперативно задержан. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнули в ведомстве.
