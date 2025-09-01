Рейтинг@Mail.ru
Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в Неваде - РИА Новости, 01.09.2025
02:27 01.09.2025
Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в Неваде
Полиция расследует убийство на музыкальном фестивале Burning Man в пустыне Блэк Рок в штате Невада, сообщает New York Post. РИА Новости, 01.09.2025
в мире
невада
сша
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Полиция расследует убийство на музыкальном фестивале Burning Man в пустыне Блэк Рок в штате Невада, сообщает New York Post. Как говорится в сообщении, тело мужчины нашли в луже крови. "Офис шерифа расследует смерть как убийство", - сообщает газета. Полиция ограничила доступ на место преступления и опрашивает возможных свидетелей, говорится в сообщении.
невада
сша
в мире, невада, сша
В мире, Невада, США
Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в Неваде

Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в пустыне Блэк Рок в Неваде

Полиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Полиция в США. Архивное фото
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Полиция расследует убийство на музыкальном фестивале Burning Man в пустыне Блэк Рок в штате Невада, сообщает New York Post.
Как говорится в сообщении, тело мужчины нашли в луже крови.
"Офис шерифа расследует смерть как убийство", - сообщает газета.
Полиция ограничила доступ на место преступления и опрашивает возможных свидетелей, говорится в сообщении.
В миреНевадаСША
 
 
