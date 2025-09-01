https://ria.ru/20250901/ubiystvo-2038735861.html

Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в Неваде

Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в Неваде - РИА Новости, 01.09.2025

Полиция расследует убийство на фестивале Burning Man в Неваде

Полиция расследует убийство на музыкальном фестивале Burning Man в пустыне Блэк Рок в штате Невада, сообщает New York Post. РИА Новости, 01.09.2025

ВАШИНГТОН, 1 сен – РИА Новости. Полиция расследует убийство на музыкальном фестивале Burning Man в пустыне Блэк Рок в штате Невада, сообщает New York Post. Как говорится в сообщении, тело мужчины нашли в луже крови. "Офис шерифа расследует смерть как убийство", - сообщает газета. Полиция ограничила доступ на место преступления и опрашивает возможных свидетелей, говорится в сообщении.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

