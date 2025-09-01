https://ria.ru/20250901/turtsiya-2038961558.html

На юге Турции крупный пожар тушат 20 вертолетов

На юге Турции крупный пожар тушат 20 вертолетов - РИА Новости, 01.09.2025

На юге Турции крупный пожар тушат 20 вертолетов

01.09.2025

СТАМБУЛ, 1 сен - РИА Новости. Один из самых масштабных лесных пожаров в Турции в этом году охватил провинцию Денизли на юге страны, огонь тушат 20 вертолетов и более двух тысяч человек, говорится в сообщении властей провинции. Пожар бушует с 29 августа и разгорается сильнее из-за сильного ветра. "Лесной пожар в районе Булдан тушат 20 вертолетов, 619 транспортных средств и 2205 человек. Мощность пожара снижается, но тушение продолжается", - сообщает в пресс-релизе. В связи с пожаром эвакуированы жители 84 домов в двух деревнях, отметили власти.

