На юге Турции крупный пожар тушат 20 вертолетов
На юге Турции крупный пожар тушат 20 вертолетов - РИА Новости, 01.09.2025
На юге Турции крупный пожар тушат 20 вертолетов
Один из самых масштабных лесных пожаров в Турции в этом году охватил провинцию Денизли на юге страны, огонь тушат 20 вертолетов и более двух тысяч человек
СТАМБУЛ, 1 сен - РИА Новости. Один из самых масштабных лесных пожаров в Турции в этом году охватил провинцию Денизли на юге страны, огонь тушат 20 вертолетов и более двух тысяч человек, говорится в сообщении властей провинции. Пожар бушует с 29 августа и разгорается сильнее из-за сильного ветра. "Лесной пожар в районе Булдан тушат 20 вертолетов, 619 транспортных средств и 2205 человек. Мощность пожара снижается, но тушение продолжается", - сообщает в пресс-релизе. В связи с пожаром эвакуированы жители 84 домов в двух деревнях, отметили власти.
На юге Турции крупный пожар тушат 20 вертолетов
В провинции Денизли в Турции пожар тушат 20 вертолетов и более 2000 человек
