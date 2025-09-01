Рейтинг@Mail.ru
Флотилия Тунберг возобновила путь к сектору Газа, сообщили СМИ
23:44 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/tunberg-2038960652.html
Флотилия Тунберг возобновила путь к сектору Газа, сообщили СМИ
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг в понедельник вечером возобновила путь к сектору Газа, прерванный из-за непогоды, передает агентство Франс Пресс. Ранее утром 1 сентября флотилия Тунберг вышла из Барселоны и направилась к Газе, чтобы попытаться прорвать блокаду анклава. Активисты собираются доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Однако из шторма суда были вынуждены вернуться в порт отправления. Сотрудники агентства в порту Барселоны сообщили, что суда вновь вышли в море около 17.30 по Гринвичу (20.30 мск). Это будет четвертая попытка прорвать блокаду сектора Газа в этом году, и, как заявляется, крупнейшая за все время попытка прорвать блокаду палестинского региона по морю за 18 лет. Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", они пришла на смену "Флотилии свободы". К флотилии, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, в ходе ее продвижения к Газе суммарно присоединятся около 70 судов. В инициативе принимают участие делегации из 44 стран.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флотилия шведской экоактивистки Греты Тунберг в понедельник вечером возобновила путь к сектору Газа, прерванный из-за непогоды, передает агентство Франс Пресс.
Ранее утром 1 сентября флотилия Тунберг вышла из Барселоны и направилась к Газе, чтобы попытаться прорвать блокаду анклава. Активисты собираются доставить в сектор Газа еду, воду и лекарства. Однако из шторма суда были вынуждены вернуться в порт отправления.
Сотрудники агентства в порту Барселоны сообщили, что суда вновь вышли в море около 17.30 по Гринвичу (20.30 мск).
Это будет четвертая попытка прорвать блокаду сектора Газа в этом году, и, как заявляется, крупнейшая за все время попытка прорвать блокаду палестинского региона по морю за 18 лет. Объединение активистов получило название "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", они пришла на смену "Флотилии свободы".
К флотилии, которая может достичь сектора Газа 14 или 15 сентября, в ходе ее продвижения к Газе суммарно присоединятся около 70 судов. В инициативе принимают участие делегации из 44 стран.
