Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 01.09.2025 (обновлено: 14:05 01.09.2025)
Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" улучшили положение в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.За сутки военные нанесли удары по восьми бригадам противника в районе Димитрова, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Удачного, Красноармейска и Лысовки в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
безопасность, димитров, красный лиман, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Димитров, Красный Лиман, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" улучшили положение в зоне СВО, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.
За сутки военные нанесли удары по восьми бригадам противника в районе Димитрова, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Удачного, Красноармейска и Лысовки в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
  • более 415 военнослужащих;
  • танк и три боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • три артиллерийских орудия.
Специальная военная операция на Украине
 
 
