Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 01.09.2025
Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО
Бойцы группировки "Центр" улучшили положение в зоне СВО, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:20:00+03:00
2025-09-01T12:20:00+03:00
2025-09-01T14:05:00+03:00
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" улучшили положение в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.За сутки военные нанесли удары по восьми бригадам противника в районе Димитрова, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Удачного, Красноармейска и Лысовки в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":
Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО
