Группировка "Центр" улучшила положение в зоне СВО

2025-09-01T12:20:00+03:00

2025-09-01T12:20:00+03:00

2025-09-01T14:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

димитров

красный лиман

красноармейск

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" улучшили положение в зоне СВО, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", — говорится в сводке.За сутки военные нанесли удары по восьми бригадам противника в районе Димитрова, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Удачного, Красноармейска и Лысовки в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности "Центра":

димитров

красный лиман

красноармейск

2025

безопасность, димитров, красный лиман, красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины