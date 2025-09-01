https://ria.ru/20250901/trevoga-2038743516.html
В Новороссийске отменили угрозу атаки беспилотника
Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Опасность была объявлена в воскресенье в 22.55 мск, она длилась почти шесть часов. "Отмена угрозы атаки БПЛА. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет", - написал Кравченко.
В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА, которая длилась почти шесть часов