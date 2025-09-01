https://ria.ru/20250901/trevoga-2038743184.html

На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников

На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025

На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников

Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T04:45:00+03:00

2025-09-01T04:45:00+03:00

2025-09-01T04:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ставропольский край

владимир владимиров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.13 мск, она длилась почти три с половиной часа. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ставропольский край, владимир владимиров