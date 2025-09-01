https://ria.ru/20250901/trevoga-2038743184.html
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T04:45:00+03:00
2025-09-01T04:45:00+03:00
2025-09-01T04:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ставропольский край
владимир владимиров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_48cdf2d8230462d0c05bded8323e2fcc.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 1.13 мск, она длилась почти три с половиной часа. "На территории Ставропольского края отбой беспилотной опасности", - написал губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/44/1487934402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eab8def8e7f4607e63737d6ec14466eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ставропольский край, владимир владимиров
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ставропольский край, Владимир Владимиров
На Ставрополье отменили угрозу атаки беспилотников
На всей территории Ставропольского края отменили угрозу атаки беспилотников