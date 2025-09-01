Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
04:08 01.09.2025
МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на два города в Татарстане
специальная военная операция на украине
россия
нижнекамск
елабуга
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск и Елабугу. Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Татарстане. Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в Казани. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
россия, нижнекамск, елабуга, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Нижнекамск, Елабуга, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на два города в Татарстане

МЧС предупредило об угрозе атаки беспилотников на Нижнекамск и Елабугу

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск и Елабугу.
Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Татарстане. Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в Казани.
"Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНижнекамскЕлабугаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
