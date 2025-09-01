https://ria.ru/20250901/trevoga-2038742084.html
МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на два города в Татарстане
МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на два города в Татарстане - РИА Новости, 01.09.2025
МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на два города в Татарстане
МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск и Елабугу. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МЧС РФ сообщило об угрозе атаки БПЛА на Нижнекамск и Елабугу. Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Татарстане. Росавиация сообщила о временном ограничении на прием и выпуск воздушных судов в Казани. "Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Елабуга. Необходимо принять меры безопасности. Спуститесь в укрытие (подвал, паркинг), не подходите к окнам, будьте бдительны", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на два города в Татарстане
