В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025
В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
