В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.

