В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников
2025-09-01T03:09:00+03:00
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
