В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников

2025-09-01T03:09:00+03:00

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны", - говорится в сообщении.

