03:09 01.09.2025
В Чувашии объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления ЗРК задействованного в зоне проведения специальной военной операции на Украине.. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Чувашии, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
