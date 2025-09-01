https://ria.ru/20250901/trevoga-2038731320.html

В одном из районов Кубани объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025

специальная военная операция на украине

крымский район

краснодарский край

безопасность

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. "Звучат сирены оповещения. На территории Крымского района действует сигнал "Беспилотная опасность по Крымскому району". Когда звучит сирена - это предупреждение о том, что БПЛА замечены над территорией Крымского района, - написал он. Кроме того, власти просят не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб в соцсети.

крымский район, краснодарский край, безопасность