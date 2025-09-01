https://ria.ru/20250901/trevoga-2038731320.html
В одном из районов Кубани объявили опасность атаки беспилотников
В одном из районов Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 01.09.2025
В одном из районов Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:41:00+03:00
2025-09-01T01:41:00+03:00
2025-09-01T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
крымский район
краснодарский край
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. "Звучат сирены оповещения. На территории Крымского района действует сигнал "Беспилотная опасность по Крымскому району". Когда звучит сирена - это предупреждение о том, что БПЛА замечены над территорией Крымского района, - написал он. Кроме того, власти просят не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб в соцсети.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
крымский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:130:2415:1941_1920x0_80_0_0_0f6b90a7e1701894bb9280927f79abdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский район, краснодарский край, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Крымский район, Краснодарский край, Безопасность
В одном из районов Кубани объявили опасность атаки беспилотников
В Крымском районе Кубани объявили опасность атаки беспилотников