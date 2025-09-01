https://ria.ru/20250901/trevoga-2038729051.html
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
На Ставрополье объявили беспилотную опасность
специальная военная операция на украине
происшествия
ставропольский край
владимир владимиров
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram-канале. "Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность", - написал он.
ставропольский край
2025
