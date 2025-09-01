https://ria.ru/20250901/trevoga-2038727396.html
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении правительства региона.
